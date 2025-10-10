La brigata dei Buoni e Cattivi vola a Parigi, portando la propria esperienza di impresa sociale e ristorazione etica in occasione di “Work Inclusion: talents and skills in Italian cuisine”, iniziativa promossa dal Ministero per le Disabilità per valorizzare i migliori esempi in Italia di impresa sociale capace di ristorazione di qualità e inclusione lavorativa a favore anche di persone con disabilità.

«Cucinare a Parigi rappresentando l’Italia è un grande onore e una grande responsabilità – dichiara Giuditta Cavallini, Presidente della Cooperativa - Porteremo con noi la passione, la competenza e la bellezza di chi ogni giorno dimostra come l’inclusione non sia una forma di solidarietà bensì una via per raggiungere l’eccellenza. Le persone che lavorano con noi hanno talento e determinazione, una professionalità che merita di essere riconosciuta anche a livello internazionale».

La Fondazione Domus de Luna, nata nel 2005 a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio, viene riconosciuta per i suoi scopi meritori dal Ministero degli Interni e dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna. Apre e sostiene Casa delle Stelle quattro Comunità di Accoglienza e Cura per bambini, ragazzi e mamme in situazione di disagio, supportandoli nel Centro di Cura Sa Domu Pitticca. In questi anni, le Comunità hanno accolto e curato quasi trecento piccoli e meno piccoli, avviando al lavoro molti giovani e donne grazie alla Cooperativa dei Buoni e Cattivi e da qualche anno anche grazie all’Oasi del Cervo e della Luna. Nelle periferie attraverso Musica, Sport e Arte crea un’alternativa alla cultura della strada con il Centro Exmè.

La Cooperativa Buoni e Cattivi, dal 2010 offre una possibilità di recupero e riscatto, attraverso formazione e lavoro a più di 267 tra persone con disabilità, mamme e ragazzi in uscita da percorsi comunitari e giudiziari. Per farlo, gestisce tre ristoranti, un bar, una pizzeria, un rifugio all’Oasi WWF del Cervo e della Luna, dodici camere e tre appartamenti. Oggi conta 65 giovani lavoratori.

(Unioneonline)

