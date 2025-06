A Copenaghen si è conclusa la prima serie di eventi del progetto "La Marmilla in Danimarca".

Gli eventi, organizzati nella capitale danese dall'associazione sarda INCANTOS, hanno visto protagonisti i Tenores di Neoneli e il Bio Distretto Sud Sardegna, in una tre-giorni all'insegna della musica e del buon cibo tradizionale.

Tante le iniziative, in una delle quali è stato coinvolto anche l'istituto Italiano di Cultura a Copenaghen. Successo per le esibizioni dei Tenores di Neoneli, mentre il cuore della tre giorni a è stato il percorso enogastronomico di prodotti biologici del Bio Distretto Sud Sardegna. Un connubio, quello tra musica, cibo e tradizione, che ha permesso di far conoscere la Sardegna ai tanti italiani residenti nella capitale, danesi e stranieri presenti in questo periodo nella città.

I tenores di Neoneli hanno anche tenuto un concerto presso la chiesa Helleruplund Kirke, che ha richiamato, oltre ai molti sardi residenti a Copenaghen anche molti danesi. Per Olimpia Grussu, presidente dell’associazione sarda “Incantos”, è stata «una importante occasione per far conoscere in Danimarca il canto a Tenore dichiarato dall'UNESCO patrimonio intangibile dell'umanità. Tramite questi eventi, e grazie al sostegno delle istituzioni italiane e alla regione, si sta riuscendo a creare un bellissimo ponte di scambio fra le due culture».

Il progetto è finanziato dalla Regione Sardegna, con la collaborazione del Bio Distretto Sud Sardegna, i Tenores di Neoneli e l'Istituto Fernando Santi Sardegna.

