Il “Coro Ghentiana” di Ruinas è stato protagonista, nei giorni scorsi, di una trasferta a Biella, come ospite d'onore nei festeggiamenti per i 40 anni della “Corale di Casapinta”. Tre giorni di musica, convegni e solidarietà, culminati nell'omaggio al Circolo dei Sardi "Su Nuraghe" di Biella. Il sodalizio guidato dal Maestro Giovanni Andrea Puddu è stato protagonista in un evento che ha idealmente unito le tradizioni e le voci di Sardegna, Trentino e Piemonte.

Nel primo appuntamento, venerdì, il Coro “Ghentiana” ha partecipato a un sentito concerto benefico insieme ai padroni di casa della Corale di Casapinta e al Coro del Circolo dei Sardi di Biella. Sabato un incontro tra Montagna e Mare. A Casapinta, nel pomeriggio, il convegno dal titolo suggestivo "Fra montagna e mare: il canto corale a confronto", un momento di studio e dialogo che ha esplorato le diverse sfaccettature del patrimonio canoro italiano.

In serata il Concerto del 40° Anniversario, con l’esibizione a tre voci, che ha visto alternarsi la Corale di Casapinta, il Coro Ghentiana e il prestigioso Coro Cima d'Oro della Valle di Ledro (TN). Domenica, infine, omaggio al Circolo dei Sardi "Su Nuraghe", nella Basilica di San Sebastiano a Biella, con la Santa Messa e i canti in lingua sarda.

«Torniamo a casa con il cuore colmo di gioia - dichiara il Coro Ghentiana - Desideriamo ringraziare la Corale di Casapinta per l'organizzazione impeccabile di questo anniversario storico e, soprattutto, per la straordinaria accoglienza e l'amicizia che ci hanno riservato. Ma il nostro grazie più grande va al pubblico, alla gente che ha riempito le sale e le chiese, partecipando con tale entusiasmo a tutti gli eventi. Un ringraziamento finale va anche al Coro Cima d'Oro per la splendida condivisione musicale e alle Sezioni degli Alpini di Casapinta e Biella per la loro preziosa collaborazione e supporto che ha garantito la perfetta riuscita logistica degli eventi».

