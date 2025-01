Prosegue il tour letterario in Veneto dello scrittore Antonio Pinna per far conoscere la figura di educatore ed intellettuale del Maestro Salis. L’autore, che incontra appassionati lettori nei circoli dei Sardi, promuove la figura del maestro con il suo libro “Maestro Francesco Salis, un maestro per la comunità”, edito per i tipi di Iskra Ghilarza.

Venerdì 24 gennaio sarà a Mestre al Circolo Culturale dei Sardi di Mestre-Venezia. Dialogherà con il presidente del Circolo Saverio Vidili, inizio alle 18. Il giorno dopo, Sabato 25, a Padova presenterà l’opera al Circolo Sardo Eleonora d'Arborea in via delle Piazze. Dialogherà con l’autore la presidente Maria Elena Tanda alle 17.

La copertina del libro

Su Mastru Salis, di Santu Lussurgiu, è stato il maestro per antonomasia che ha contribuito allo sviluppo socio-culturale della comunità lussurgese nel secondo dopoguerra. Insieme con un gruppo di insegnanti e studenti, presso il Centro di Cultura Popolare UNLA, ha combattuto l’analfabetismo, insegnando a intere generazioni a leggere e scrivere, formandoli alla vita. Per questa missione educativa Salis ha vinto il premio UNESCO Reza Pahlavi nel 1967. Con i ragazzi del Centro nel 1976 Salis ha fondato il museo della Tecnologia contadina, una delle prime collezioni etnografiche d’Italia, che gli è stato intitolato.

