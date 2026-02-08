Dal 23 aprile la musica di Sandro Puddu approda a Ibiza, uno dei principali centri internazionali della scena elettronica. Il DJ e producer sardo sarà impegnato sull’isola spagnola in una serie di lavori in studio e collaborazioni con producer di rilievo mondiale, oltre a portare le proprie produzioni nei club più importanti del territorio.

Originario della Sardegna, Puddu vanta una carriera che inizia negli anni Novanta tra i club della Riviera Romagnola e dell’isola, per poi svilupparsi nel panorama della musica house e funky house. Le sue produzioni hanno trovato spazio nel circuito internazionale, con brani entrati nelle chart di Beatport, piattaforma di riferimento per la musica elettronica, e pubblicazioni per etichette specializzate come Acetone.

Nel corso degli anni ha partecipato a eventi di settore e conferenze dedicate alla musica dance, tra cui la Winter Music Conference di Miami, e ha affiancato all’attività artistica quella radiofonica e formativa. Ad Alghero è fondatore e direttore di una DJ School attiva presso l’Accademia del Suono “Augusto Mordenti”, legata allo studio di produzione “Clarissa”, dove si svolgono anche progetti professionali e masterizzazioni. «Ho deciso di chiamare lo studio di produzione con il nome di mia figlia», dice Puddu. L’esperienza a Ibiza rappresenta un ulteriore passaggio in un percorso che continua a muoversi tra Sardegna e scena musicale internazionale.

