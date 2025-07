Importante partecipazione del Coro Serpeddì di Sinnai alla nona edizione del prestigioso “Budapest Music Festival” che si è tenuto nella capitale ungherese.

Hanno partecipato cori e orchestre provenienti da Grecia, Finlandia, Polonia, Bulgaria, Svizzera, Turchia, Portogallo. E per l’Italia appunto il Coro “Serpeddì” di Sinnai, insieme al Coro “Voci in Musica” di Serri e “Fior di Roccia” di Bisagno (TN).

Nella sala del Centro Jozsef Attila il Coro Serpeddì ha proposto nove brani, tutti in sardo campidanese, e tutti composti o musicati o arrangiati da autori e musicisti sinnaesi: Gianni Cappai, Gianfranco e Nicola Manca, Emilio Capalbo e dal nostro direttore Andrea Desogus.

Ancora più suggestiva è stata la giornata successiva nella Basilica di Santo Stefano, la più importante di Budapest e dell’Ungheria intera, nella quale tutti gli ensemble hanno proposto brani sacri; e tra questi il Coro Serpeddì ha proposto due brani di accompagnamento della S. Messa, “Misericordia e piedadi” e “Sa Missa est accabbada”, entrambi musicati e armonizzati da Gianfranco e Nicola Manca.

«I brani di ispirazione popolare presenti nel nostro repertorio - dice il presidente Tonio Lussu - sono accuratamente selezionati su una larga gamma di opere musicali scritte dai compositori del nostro ambito territoriale in lingua sarda Campidanese; sempre con la finalità principale di divulgare ed implementare la cultura del canto tradizionale».

Come sempre, il Coro Serpeddì è stato preparato dal suo direttore, il maestro Andrea Desogus, alla guida del complesso da circa otto anni. Nell’occasione, il Coro di Sinnai è stato diretto con grande professionalità dal giovanissimo vice-direttore Lorenzo Sanna, che già lo aveva diretto il 4 maggio in occasione del concerto “La coralità sarda per Sant’Efisio” e che proprio a Budapest ha festeggiato il 18esimo anno di età. Al quale auguriamo una lunga carriera ricca di soddisfazioni, col Coro Serpeddì e non solo.

