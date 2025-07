Medaglia di bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Biologia nelle Filippine per uno studente del liceo scientifico biomedico di Oristano. Si chiama Paolo Betzu, è di Tramatza e fa parte della classe VC. La prestigiosa competizione scientifica ha coinvolto 298 studenti provenienti da 77 Paesi del mondo. Il giovane ha preso parte all’iniziativa grazie all’Anisn, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, che ha curato la selezione e la preparazione della squadra italiana.

La manifestazione si è svolta nell’arco di una settimana, durante la quale i partecipanti hanno affrontato due intense giornate di prove: la prima dedicata a quattro esercitazioni pratiche, la seconda a due test teorici. Nei restanti giorni, gli studenti sono stati coinvolti in attività educative, come progetti di divulgazione scientifica rivolta ai bambini delle scuole elementari e visite guidate in aree gravemente colpite dall’inquinamento da plastica. Durante la serata finale, dedicata alle premiazioni, Paolo Betzu ha ricevuto con entusiasmo la notizia della medaglia di bronzo, che non corrisponde al terzo posto assoluto, ma viene assegnata ai concorrenti che si collocano tra i migliori 60% a livello mondiale. In realtà, analizzando la graduatoria, Paolo si è classificato nella top 50% degli studenti in gara.

«Il risultato è stato quasi una sorpresa - ha dichiarato Paolo Betzu - la competizione era altissima. Il lavoro individuale è stato fondamentale, ma soprattutto è stata determinante la preparazione fornita dall’Anisn e dal Dipartimento di Scienze Naturali della scuola, che mi hanno supportato con numerose attività laboratoriali e lezioni mirate».

Paolo ha voluto esprimere la sua gratitudine alla scuola, all'Associazione, alla dirigenza e alla famiglia, per il sostegno ricevuto dentro e fuori l’ambito scolastico: «Senza ciascuno di loro, questo sogno non sarebbe potuto diventare realtà». Il giovane studente aveva già raggiunto un altro importante traguardo a maggio, classificandosi tredicesimo al test di ammissione per Medicina presso l’Università Humanitas di Milano e secondo nella graduatoria per le borse di studio. A settembre intraprenderà il prestigioso corso di laurea Medtec, un corso erogato in lingua inglese che prevede una doppia laurea: una triennale in Ingegneria Biomedica e una magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Tutto il corpo docente e la dirigenza del Liceo Scientifico “Mariano IV” esprimono profonda soddisfazione per i successi di Paolo, che rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare eccellenza nelle competenze scientifiche e umanità nel percorso di crescita personale, incarnando pienamente i valori del Liceo scientifico Biomedico.

