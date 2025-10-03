Visita a Seui per una trentina di musicisti della BMB Brass and Marching Band di Eschborn, in Germania.

Il viaggio, in programma da oggi e fino al 7 ottobre, rientra nell’ambito del progetto musicale europeo “Vivere l’amicizia musicale in Europa – Musikalische Freundschaft in Europa leben!”, con l’obiettivo di unire le persone attraverso la musica rappresentando al tempo stesso un segno concreto di amicizia europea vissuta, di scambio culturale e coesione sociale.

L’iniziativa fa seguito al viaggio in Germania della SeuinStreet Band che erano andato in scena, con concerti ad Eschborn e Francoforte, laboratori musicali e un apprezzatissimo workshop di cucina sarda, nell’ottobre 2024.

Ad accogliere ora in Ogliastra i musicisti tedeschi un ricco programma che prevede concerti pubblici, prove congiunte, visite culturali, il tutto all’insegna dell’ospitalità familiare. Uno dei momenti più attesi il concerto dell’amicizia nel centro storico di Seui, evento musicale che unirà le diverse sonorità dalla Germania e dalla Sardegna in una grande festa di amicizia e vicinanza. In programma anche la proiezione di un documentario su Seui, sottotitolato in tedesco.

Il Circolo culturale sardo Maria Carta Rhein-Main è da anni impegnato nello scambio culturale tra Sardegna e Germania. «La collaborazione con la BMB Eschborn, la SeuinStreet Band e il Consiglio dei Cittadini Stranieri di Eschborn – spiegano dal Circolo - dimostra come la cultura e la musica possano diventare ponti che uniscono persone oltre confini, lingue e generazioni. L’Europa vive nell’incontro tra le persone, non solo nella politica. Quando giovani e meno giovani si incontrano attraverso la musica, nasce qualcosa che va ben oltre le note e il ritmo: una vera condivisione, rispetto reciproco e amicizia».

La visita sarà anche occasione per discutere di progetti futuri. Fra gli altri una possibile partnership tra città e comunità rurali, coinvolgendo la regione dell’Ogliastra.

Il progetto è sostenuto da una rete ampia e impegnata di persone e istituzioni: Circolo culturale sardo Maria Carta Rhein-Main / Francoforte a.M. e.V.; BMB Brass and Marching Band Eschborn; SeuinStreet Band (Seui, Sardegna); Consiglio degli Stranieri della città di Eschborn; partner istituzionali e civili in entrambi i Paesi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata