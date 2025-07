Nel corso del Vertical Blue 2025, il più prestigioso evento con i più forti apneisti di tutto il mondo che si svolge dal 2008 nel Dean’s Blue Hole, alle Bahamas (il punto più profondo al mondo), Davide Carrera, atleta del Club sub Sinnai, ha stabilito ieri, 5 luglio 2025, il nuovo record italiano di apnea con pinne in assetto costante con un incredibile tuffo a -114 metri.

Grande autocontrollo per Carrera, ottenuto con la maturità e l'esperienza in una disciplina che lo vede impegnato sin da giovanissimo con una decisione ed energia da campione. In un mondo che spesso si concentra sui record e sul cinismo, «Davide Carrera ricorda che il freediving riguarda la pura gioia di abbracciare le profondità dell'oceano, trascendere i limiti ed entrare in contatto con il mare a un livello profondo».



Grande soddisfazione tra i soci del Sub Sinnai che lo supportano e ricordano il prossimo appuntamento con il "Campionato Italiano in apnea outdoor" il prossimo 19-20 luglio a Riva del Garda dove Davide cercherà di superasi nei suoi attuali record italiani in acqua dolce. «Una grande soddisfazione anche per noi – dice Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai - Un atleta straordinario che riesce puntualmente a superarsi con risultati sempre più straordinari».

