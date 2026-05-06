Il Gruppo Folk Città di Sennori rappresenterà l’Italia e la Sardegna al Festival del folklore di Zagabria, che si svolgerà il 15 e 16 maggio nella capitale della Croazia.

Il Gruppo, che parteciperà con 26 figuranti, sarà protagonista del Festival insieme con altri gruppi folkloristici della Croazia, della Slovenia e dell’Ungheria. I gruppi si esibiranno nei balli e canti tradizionali nel corso delle due giornate, secondo lo spirito di condivisione e di conoscenza reciproca degli usi e costumi dei vari Paesi e delle località che partecipano alla manifestazione. Uno scambio culturale già rodato al Sennori Folk Festival, evento che si svolge ogni estate a Sennori, arrivato lo scorso anno alla sua 20ª edizione, manifestazione ufficialmente riconosciuta dal "Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels" (CIOFF), istituito nel 1970 a Confolens in Francia, oggi presente in più di 100 Paesi sparsi in tutti i Continenti e che collabora attivamente con l'Unesco, in base agli accordi di cooperazione stipulati tra i due Organismi.

In questo scenario internazionale il Gruppo Folk Città di Sennori farà conoscere l’abito tradizionale sennorese, con i balli e i canti della tradizione sarda.

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