Sorpresa di compleanno per Natalino Scalas, nato ad Assemini ma residente in California da 55 anni.

Per i suoi ottant’anni, compiuti il 5 gennaio, ha ricevuto «dai 6 nipoti il migliore regalo che si possa desiderare: la testimonianza del loro amore per il nonno in una foto con una dedica speciale».

Amore che è anche «l’ingrediente – spiega Salas – che mi tiene legato con l’animo pieno di orgoglio a tutta la mia famiglia e alle mie radici isolane».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata