Da un’isola all’altra con le tradizioni nel cuore. Nell’anno del 43esimo anniversario della fondazione, il gruppo folk Sant’Andrea ha partecipato alla sesta edizione dell’Aurora international folk festival, che si è tenuto dal 17 al 19 ottobre scorsi a Gozo (Malta).

Entusiasmo e applausi hanno salutato, in particolare, l’esibizione dei tre ballerini più piccoli: Alice, Giorgia e Nicola che hanno conquistato il pubblico con la loro bravura e i loro sorrisi. Durante le tre giornate del festival, la formazione culturale si è esibita per due serate consecutive sul palco dell’Aurora Theatre, portando i balli e le tradizioni davanti a un pubblico caloroso.

Il gran finale di domenica è stato un momento di pura festa e condivisione: nel corso della parata conclusiva, tutti i componenti del gruppo, accompagnati dall’organetto di Lucia Balloi, hanno intonato i tradizionali trallalleri per poi esibirsi nel parco principale al cospetto di un pubblico internazionale.

Un’esperienza di scambi culturali e amicizia, che ha permesso al gruppo folk di Tortolì di condividere i balli, la musica e le tradizioni con gruppi provenienti del posto e altri provenienti Bulgaria, Grecia, Sicilia e Polonia.

