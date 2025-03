Sardegna protagonista a Londra con gli executive chef dell’Hotel Cala di Volpe Maurizio Locatelli e Michele Bacciu, in trasferta all’Harry’s Bar con la cucina e i sapori dell’Isola.

Tra mercoledì e ieri, il private member club ha ospitato la nuova edizione di “Taste of Sardinia”, un’iniziativa unica celebrata attraverso un menu esclusivo, creato appositamente e realizzato col meglio della produzione enogastronomica della Sardegna, presentata in modo originale nel cuore di Mayfair.

Veli di dentice marinati al limone con insalata di asparagi di mare e bottarga di muggine, fiori di carciofo con insalata di polpo e patate in salsa citronette, mezze maniche con ragù di astice e pomodorini secchi in olio aromatico, e, ancora, branzino selvatico in crosta di mandorle e zucchine verdi con salsa al Vermentino di Gallura, e il dolce, tra i Tarraggioli, polpette morbide di ricotta aromatizzate agli agrumi, immerse nel miele di eucalipto e Abbamele, e la millefoglie con crema diplomatica e meringa in salsa ai frutti rossi.

«Il menù “Taste of Sardinia” che abbiamo presentato all’Harry’s Bar di Londra», spiega Bacciu, «vuole rappresentare le esperienze che vivono quotidianamente i nostri ospiti, i sapori, i profumi e gli ingredienti che offre il territorio che ci circonda, dove la nostra esperienza e la tradizione della cucina sarda si fondono in un menù tradizionale e raffinato».

Nato inizialmente per acquisire nuovi clienti e soddisfare le richieste degli ospiti che desideravano rivivere le indimenticabili esperienze culinarie dell’Hotel Cala di Volpe, anche una volta tornati a casa dalle vacanze, “Taste of Sardinia” ha portato la brigata di cucina dell’albergo icona della Costa Smeralda da un capo all’altro del mondo, toccando Londra, New York, Miami, Palm Beach, Bahamas, Courchevel, Nizza, Doha, Abu Dhabi, Il Cairo, Riyadh, Mosca, Baku e Almaty in un viaggio divulgativo che ha coinvolto anche numerosi prodotti presentati durante l’ultima edizione del Porto Cervo Wine&Food Festival, l’evento enogastronomico organizzato da Marriott Costa Smeralda nel cuore di Porto Cervo che quest’anno si svolgerà dall’8 all’11 maggio.

