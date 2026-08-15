Dopo 18 campionati giocati, Marco Farris lascia il Budoni. “Ci sono storie- scrive la società- che non si misurano soltanto con il tempo, ma con i ricordi, le emozioni e il senso di appartenenza che lasciano. Diciotto anni con gli stessi colori nel cuore. Diciotto anni di battaglie, sacrifici, vittorie, difficoltà, abbracci e momenti che resteranno per sempre nella storia del nostro club”.

E poi ancora. “Marco non è stato soltanto un calciatore e un capitano. È stato un punto di riferimento, un esempio e un uomo che ha saputo rappresentare con orgoglio cosa significa indossare questa maglia. Oggi si chiude un capitolo lungo e importante, ma ciò che è stato costruito in tutti questi anni non si cancella. Rimangono il rispetto, la gratitudine e un legame che andrà ben oltre il campo. Grazie per ogni partita, ogni sacrificio e ogni emozione. Grazie per questi 18 anni insieme”.

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