Santa Teresa, i giovani Poli e Quattro in prima squadra: svelata la nuova magliaLa formazione gallurese promuove i due under teresini classe 2007. Domani l’amichevole col Latte Dolce
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Due promozioni in prima squadra, la nuova maglia e tre amichevoli. La marcia di avvicinamento del Santa Teresa alla stagione calcistica 2026/27 procede a pieno ritmo con l’ufficializzazione del centrocampista Francesco Poli e del difensore Daniele Quattro.
I due under, teresini doc classe 2007, entrano a far parte della rosa a disposizione di Fabio Levacovich, impegnata nella preparazione del campionato di Eccellenza, al via il 13 settembre. Prima, però, ci sarà da affrontare il debutto in Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, in programma il 30 agosto, ed è in quest’ottica che i biancocelesti affronteranno l’amichevole con Latte Dolce domani a Sassari (fischio d’inizio alle 18), l’allenamento congiunto con l’Arzachena il 19 agosto e il test col Luogosanto il 23.
Intanto, a Santa Teresa Gallura è andata in scena la presentazione della nuova maglia, indossata per l’occasione da quattro giocatori simbolo come Simone Saiu, Davi Braga, Julio Generoso e Lucas Siamparelli.