Serie D
14 agosto 2026 alle 22:13
L'Ossese travolge l'AlgheroOttima prestazione della squadra di Carlo Cotroneo
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Nell'amichevole giocata oggi, l'Ossese ha battuto l'Alghero per 5-2. In campo un'ottima Ossese, neo promossa in Serie D che il 23 agosto farà il suo esordio nei preliminari di Coppa Italia a Fiumicino.
La squadra di Carlo Cotroneo ha fatto vedere i suoi progressi rispetto alle altre amichevoli pre-campionato mostrando ottimi meccanismi fra i reparti e un grande senso del gol contro l'Alghero, neo promosso in Eccellenza.
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