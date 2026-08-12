Un grande acquisto all'Alghero, neo promosso in Eccellenza, che accoglie Francesco Bombagi, trequartista sassarese, classe 1989 e talento algherese, pronto a mettere esperienza e qualità al servizio della squadra.

Una carriera, quella di Bombagi, costruita tra i professionisti, con importanti esperienze in Serie B e Serie C, per un rinforzo di grande spessore per i giallorossi. Bombagi ha giocato col Catanzaro, Ternana, Pordenone,Reggina, Mantova, Teramo, Grosseto, Juve Stabia e in Sardegna con la Villacidrese. Tra B, C e C2, Bombagi ha giocato 421 gare.

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