Il mercato del calcio isolano regala movimenti di rilievo in tutte le categorie. In Serie D il Latte Dolce riparte da numerose conferme dopo i buoni risultato colti dalla sqUadra allenata da Michele Fini. Tra le conferme quella di Paolo Belloi, Francesco Coghetto, Fabio Ruggiu, Marco Fiori, Andrea Pulina, Riccardo Pinna. Il Latte Dolce pesca dalla Torres l'esterno italo-albanese Sajmir Dumani (2005), già rodato tra i professionisti. L'Ossese blinda la retroguardia con l'esperto centrale algherese ex Torres Riccardo Idda.

In Eccellenza l'Ilvamaddalena compone l'organico 2026/27: si riparte da due isolani doc, Nicolas Izzillo (1994), con un passato tra Serie B e C, e il talento del vivaio Gabriele Lobrano (2003). In difesa, per mister Favarin, arriva Marco Contucci (1998), cresciuto nel Frosinone, mentre a centrocampo è confermato l'esperto croato Mario Vrdoljak (1993).

L'Iglesias di Daniele Porcu rinforza la rosa con Yanick Beugre, i fratelli Federico e Santiago Dominguez, Mamadou Papa Seck e Hamed Diawara. In Promozione, infine, il ds del Selargius Denis Fercia mette a segno due colpi mirati: Manuel Rinino e il giovane Samuele Vacca.

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