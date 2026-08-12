Come di consueto, sarà un derby tutto sardo a inaugurare la Serie D 2026/2027 della Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra. Il calendario del girone G, diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti, fissa per domenica 6 settembre il debutto contro il Monastir. Un avversario che gli uomini di mister Francesco Loi ritroveranno quasi subito: le due squadre, infatti, si incroceranno due volte nel giro di una settimana, perché già il 30 agosto saranno di fronte nel primo turno di Coppa Italia di categoria, che a una delle due sarde garantisce comunque il passaggio del turno.

Superato il doppio confronto d'apertura, il cammino in campionato entra nel vivo. Alla seconda giornata i sarrabesi saranno di scena in trasferta ad Anzio, prima di ospitare la Certosa V. Campagnano; seguiranno la trasferta di Albalonga e il ritorno casalingo con l'Unipomezia, mentre alla sesta giornata è in agenda il derby in casa del Latte Dolce. Più avanti il tabellone propone la sfida con la molisana Venafro, autentica novità del raggruppamento, e gli altri derby isolani: oltre al ritorno con il Monastir, la stracittadina con il Budoni e, per la prima volta in Serie D, il confronto con l'Ossese neopromossa.

Per la società nata dall'ex Muravera sarà l'ottava stagione consecutiva nella categoria. Curioso il rendimento all'esordio: negli ultimi due campionati la prima giornata l'ha vista pareggiare con il Latte Dolce (0-0 e 2-2, entrambe in casa); l'ultimo successo iniziale risale al 2023/2024, 4-1 all'Atletico Uri, mentre nel 2022/2023 era arrivato un ko per 2-1 sul terreno dell'Arzachena.

Sul fronte del mercato, dopo lo spostamento della sede da Tertenia a Barisardo la società si è mossa con decisione. Tra i primi acquisti spiccano l'italo-brasiliano Alfredo Martins, ex Lanusei con un passato tra San Paolo e Portogallo, la punta Alessio Cargiolli dall'Alessandria, l'ex Tempio Stefan Dimitrijević, cresciuto nei vivai di Bologna e Genoa, e il centrocampista Enzo Ponzo, ex Carbonia.

Attorno ai nuovi innesti resta un'ossatura solida, quella confermata dalla passata stagione: dai più esperti Nurchi, Prieto e Feda a Arboleda, Murgia, Demontis, Rossi, Spanu e Cabiddu, senza dimenticare i giovanissimi, da Cutrona ai 2008 Xaxa, Loddo, Demurtas e Massoni. Gli allenamenti proseguono al Circillai, sulla rotta tracciata da Loi: un campionato sereno e la crescita dei ragazzi. Ora testa al doppio appuntamento con il Monastir.

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