Nasce sotto il segno dell’appartenenza e dell’amore per la maglia biancorossa il nuovo corso della Tharros. Sono i primi obiettivi fissati dal nuovo direttivo, presentatosi ufficialmente. Svelato il nuovo staff dirigenziale, pronto per dare avvio al nuovo ciclo. Il nuovo direttivo è composto da Mauro Porta, nuovo presidente, affiancato dal fratello Gigi, che avrà il ruolo di vicepresidente.

Rientra nel mondo Tharros anche Nino Cuccu, allenatore che tanto ha vinto sulla panchina biancorossa e che ora assume l’incarico di Direttore Generale, seguendo da vicino la fase organizzativa del club. Nel direttivo è presente anche Ignazio Lombardi, mentre il Tesoriere sarà Luigi Sanna. Infine, Riccardo Crovi sarà il portavoce del club, Daniele Rosano il responsabile della comunicazione e Loris Desogus si occuperà dell’area marketing.

Sul fronte tecnico la linea scelta e condivisa è quella della continuità. Come già trapelato nelle scorse settimane, è arrivata la conferma del tandem composto da Bruno Frongia e Gianluca Pinna alla guida della prima squadra. Stesso discorso per la Juniores, con la conferma di Angelo Sperandio, e gli Allievi, con Massimo Casula ancora al timone. Per quanto riguarda la rosa della squadra che prenderà parte al prossimo torneo di Promozione, è stato confermato l’asse portante del giovane gruppo che si è messo in luce la scorsa stagione, al quale verranno aggiunti 5 o 6 innesti di valore. La preparazione precampionato prenderà il via il prossimo 18 agosto.

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