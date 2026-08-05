Calcio
05 agosto 2026 alle 15:36
Eccellenza, la linea dei giovani si estende anche alla Coppa ItaliaLa decisione è della Figc regionale
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Come per il campionato, anche in Coppa Italia vige l'obbligo di impiego dei calciatori di non più di 20 anni: in campo un giocatore nato dal 1° gennaio 2006, uno nato dal 1° gennaio 2007 e uno nato dal 1° gennaio 2008 in poi. La decisione è della Figc regionale con l'obiettivo della valorizzazione dei giovani.
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