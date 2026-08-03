Al via oggi a Barisardo la preparazione della Cos Ogliastra Sarrabus in vista della nuova stagione di Serie D.

L'allenatore Francesco Loi e il suo staff hanno diretto il lavoro atletico con una novità assoluta fra i convocati: in Ogliastra è arrivato l'uruguayano Favio O'Neill, classe 2003, figlio di Fabian, ex giocatore del Cagliari scomparso nel 2022 a soli 49 anni.

Per il figlio del grande Fabian, il sogno è quello di far carriera in Italia: da qui la scelta di un ambiente come questo che ha già consentito la valorizzazione di diversi ragazzi.

Favio ha mosso i primi passi al Fénix, per poi vestire le maglie di Wanderers e Nacional. Ora, la Sardegna.

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