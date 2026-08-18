Grande spavento stamattina, poco prima delle 8, a ridosso dei campeggi di Lotzorai. Un ciclista spagnolo di 50 anni è stato colto da un improvviso malore mentre percorreva in sella alla sua bicicletta una strada alla periferia dell’abitato: ha perso l’equilibrio ed è caduto.

A lanciare l’allarme è stato un passante che, accortosi tempestivamente della presenza dell’uomo, ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112.

I primi soccorritori giunti sul posto (l’ambulanza della Croce verde di Tortolì) hanno inizialmente temuto il peggio: il turista non mostrava segni di coscienza, il suo cuore era in arresto cardiaco. Per supportare le delicate operazioni di recupero, la centrale operativa di Sassari ha allertato l’equipaggio di Echo Lima 1, decollato da Olbia.

Il personale del mezzo aereo ha messo in campo tutti gli sforzi per salvare l’uomo, che sta trascorrendo un periodo di vacanze al campeggio Le Cernie di Lotzorai. Il quadro clinico si è rivelato meno drammatico del previsto già durante le prime cure sul posto. Il ciclista ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.

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