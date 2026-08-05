Mario Fadda è il nuovo allenatore del Buddusò. Profilo di spicco del calcio sardo, Fadda vanta importanti trascorsi da calciatore tra professionisti e dilettanti con maglie come Torres, Spal e Olbia.

Da allenatore ha confermato le sue qualità vincendo Coppa Italia di Eccellenza e playoff con l’Ossese, guidando il Taloro Gavoi fino ai playoff nazionali e sedendo sulle panchine di Bonorva, Siligo e Alghero.

«Il nuovo tecnico», fa sapere la società, «ha fatto la sua scelta condividendo il nostro progetto: un lavoro basato sulla continuità e sulla collaborazione con l’ASDG Atletico Buddusò. Accogliamo una persona che incarna perfettamente i valori di determinazione, identità e appartenenza che vogliamo trasmettere a tutto l’ambiente. A mister Fadda e ai suoi collaboratori Gianni Mari e Tore Fancellu, vanno il nostro più caloroso benvenuto e il miglior augurio di buon lavoro».

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