Serie D al via con la Coppa Italia: subito l'Ossese e poi due derby infuocatiIl calcio isolano scalda i motori il 23 agosto con il turno preliminare che vede i neopromossi bianconeri impegnati a Fiumicino. Il 30 il primo turno regala già le sfide Budoni-Latte Dolce e Cos-Monastir
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La Serie D riparte d alla Coppa Italia: il primo appuntamento è previsto per il 23 agosto col turno preliminare che vedrà impegnata una sola squadra sarda, l'Ossese neo promossa, attesa sul terreno dell'Aranova, a Fiumicino.
Il primo turno del 30 agosto regala invece due derby tutti sardi, Budoni-Latte Dolce e Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir: sfide che garantiscono almeno due isolane al turno successivo e ne condannano altrettante all'eliminazione già a fine agosto. In caso di vittoria contro l'Aranova, la stessa Ossese tornerà in campo il 30 agosto contro la vincente di Certosa V. Campagnano-Anzio.
Dai trentaduesimi del 7 ottobre si procederà a eliminazione diretta, con i rigori subito in caso di parità, fino alla finale di inizio marzo. Poi toccherà al campionato, al via domenica 6 settembre.