Due portieri, due generazioni per la Nuorese che prepara la prossima stagione di Eccellenza. Sono arrivati Edoardo Scarcella e Andrea Orrù. «Per me – dice Scarcella - Nuoro è stata casa» Torna con una grande voglia di rivalsa.

Andrea Orrù: «Orgoglioso di difendere questa maglia.» Sarà la prima volta con la maglia della Nuorese.

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