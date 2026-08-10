Eccellenza
10 agosto 2026 alle 18:28
Scarcella e Orrù i nuovi portieri della NuoreseUfficializzati i due giocatori
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Due portieri, due generazioni per la Nuorese che prepara la prossima stagione di Eccellenza. Sono arrivati Edoardo Scarcella e Andrea Orrù. «Per me – dice Scarcella - Nuoro è stata casa» Torna con una grande voglia di rivalsa.
Andrea Orrù: «Orgoglioso di difendere questa maglia.» Sarà la prima volta con la maglia della Nuorese.
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