La Polisportiva Ossese ha tesserato ha tesserato Riccardo Idda. Un colpo da novanta centrato dalla società che si appresta al debutto in Serie D.

Nativo della città di Alghero, classe 1988, Idda è un giocatore di assoluto valore chiamato per rafforzare il reparto arretrato bianconero.

Difensore centrale di grandissima esperienza, può vantare una carriera di altissimo livello.

Nella stagione 2006/2007, Riccardo Idda ha disputato per la prima volta il Campionato di Serie D con la maglia del Tempio dove vince il torneo, nonché lo Scudetto Dilettanti. L’anno successivo, sempre in D, si trasferisce al Como contribuendo anche qui alla vittoria del ampionato e la Coppa Italia. Esperienza al Brindisi nella stagione 2008/2009 dove vince il Campionato e rimanendovi nella stagione successiva dove esordisce per la prima volta in Serie C centrando insieme ai pugliesi il quarto posto e la qualificazione ai PlayOff.

Nel 2010 il ritorno in Sardegna con la maglia della Villacidrese in Serie C, per poi passare nel biennio successivo alla Torres ottenendo nell’ordine la vittoria del Campionato di Eccellenza sardo, la Coppa Italia e nella stagione successiva la promozione rossoblù in Serie C.

Tra il 2013 e il 2016 passa alla Casertana dove colleziona oltre 100 presenze sempre in Serie C. Ancora una stagione in Serie C con la maglia della Virtus Francavilla. Ecco che poi a Cosenza arriva la meritata promozione in Serie B. In Calabria rimarrà fino al 2021 timbrando oltre 80 presenze in cadetteria. Nel 2021 ritorna nella Virtus Francavilla. Infine dal 2023 fino all’attualità milita nuovamente nella Torres in Serie C collezionando 56 presenze tra Campionato,e Coppa Italia.

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