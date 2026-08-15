Serie D
15 agosto 2026 alle 19:03
Ossese, dal Sulcis arriva il giovane difensore Mirko FidanzaLa società bianconera ufficializza l'ingaggio del promettente classe 2007 cresciuto nel Carbonia. Dopo l'ottima stagione in Eccellenza con l'Iglesias, il centrale compie il grande salto
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La Polisportiva Ossese annuncia l’ingaggio di Mirko Fidanza per la prossima stagione di Serie D. Giovane difensore sardo, originario di Narcao, classe 2007, Fidanza è cresciuto nel settore giovanile del Carbonia Calcio.
Nel 2024 ha esordito in Prima Categoria con la maglia del Perdaxius. Nella successiva stagione gioca in Eccellenza per con l’Iglesias collezionando diverse presenze. Ora l’ulteriore salto nel Campionato di Serie D con l'Ossese.
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