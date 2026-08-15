Nuova amichevole della Cos in preparazione alla prossima stagione di Serie D. La squadra di Francesco Loi ha giocato contro il Taloro vincendo per 4-0 con gol di Antonio Demarcus, Alessio Murgia, Sergio Nurchi e Felipe Meneghini.

Una buona prestazione quella della Cos contro un avversario di Eccellenza, sicuramente molto attendibile contro il Taloro. Il primo impegno ufficiale per la squadra ogliastrina è in programma per il 30 agosto in casa, a Barisardo, contro il Monastir.

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