La Cos in amichevole infligge quattro gol al TaloroIl primo impegno ufficiale per la squadra ogliastrina è in programma per il 30 agosto in casa
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Nuova amichevole della Cos in preparazione alla prossima stagione di Serie D. La squadra di Francesco Loi ha giocato contro il Taloro vincendo per 4-0 con gol di Antonio Demarcus, Alessio Murgia, Sergio Nurchi e Felipe Meneghini.
Una buona prestazione quella della Cos contro un avversario di Eccellenza, sicuramente molto attendibile contro il Taloro. Il primo impegno ufficiale per la squadra ogliastrina è in programma per il 30 agosto in casa, a Barisardo, contro il Monastir.