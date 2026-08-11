Nuovo arrivo all'Ilvamaddalena per il prossimo torneo di Eccellenza. La società ha tesserato Talla Souare, un attaccante senegalese del 1997, proveniente dalla Sancataldese; al suo attivo esperienze in Italia in serie C con Potenza e Siracusa, e in D con Follonica Gavorrano, Prato, Licata, Acireale e Troina. L'Ilva ha intanto confermato Alvaro Lima Scandellari, classe 1998, centrocampista argentino, molto abile negli inserimenti sotto porta.

Cresciuto nel Lujan de Cujo, dopo varie esperienze nel suo paese è arrivato a La Maddalena nello scorso campionato, meritando la conferma per questa stagione

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