La Cos conferma Rossi, Intinacelli, Prieto e ArboledaUn’altra stagione con la Costa orientale sarda
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Altre quattro conferme in casa Cos in vista della prossima stagione di Serie D. 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐞𝐭𝐨 e 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐛𝐨𝐥𝐞𝐝𝐚 proseguiranno il loro percorso con la Costa Orientale Sarda, pronti a rimettersi in gioco anche nella nuova stagione.
E se per tutti loro sarà un nuovo capitolo da scrivere, per Christian Arboleda c’è qualcosa in più: dopo il brutto infortunio della passata stagione, che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi per quasi l’intero campionato, è arrivato il momento di riprendersi la scena. Un giocatore che potrà tornare davvero utile in un campionato difficile come quello della Serie D.