L’Olbia rinuncia al ricorso contro l'esclusione e non si iscrive: fallimento dietro l'angolo?Attesa per le dichiarazioni del sindaco Settimo Nizzi
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In attesa della conferenza stampa convocata per domani mattina dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi per illustrare la situazione dell’Olbia Calcio e la possibilità di ripartire con una nuova società dalla Seconda categoria, sull’Olbia Calcio 1905 e il suo destino dopo la mancata ammissione al campionato di Eccellenza 2026/27 giungono notizie poco rassicuranti.
Pare, infatti, che il ricorso annunciato dalla presidente Flavia Fiore contro l’esclusione dal massimo torneo regionale di calcio non sarà presentato, e che l’Olbia Calcio non verrà iscritta a nessun altro campionato.
Da lì al fallimento del club, salvo sorprese, il passo potrebbe essere molto breve.