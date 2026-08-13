Nuovo arrivo in casa Gonnosfanadiga che ufficializza Alexis Libonatti. Il centravanti argentino si unirà alla rosa di Sergio Pice per la prossima stagione portando esperienza e qualità nel reparto avanzato. Dopo Rodriguez Lautaro (difensore) un nuovo argentino vestirà il biancoverde.

Nato a Buenos Aires, Libonatti è cresciuto nel settore giovanile del Newell's Old Boys prima di maturare diverse esperienze in patria con le maglie di Atenas, Quilmes, Gimnasia y Esgrima de Juyjuy e Achuapa. Nel 2017 lo sbarco in Italia in Serie D con la maglia della Civitanovese. Successivamente si trasferisce in Sardegna per vestire la maglia della Macomerese in Promozione. Dopo un anno l'argentino torna nuovamente in continente alternandosi tra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Pontinia (Lazio), Assisi (Umbria), Celano (Abruzzo) e Bocale (Calabria).

Dall'estate del 2023 torna nell'isola con l'Ozierese in Prima Categoria. Successivamente Libonatti ha militato in Promozione con il Sennori e, nell'ultima esperienza, nuovamente in Prima Categoria con l'Ittiri.

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