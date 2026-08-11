Nuovo innesto per il Bonorva: arriva Stefano Zilli, centrocampista argentino classe 2001, con radici italiane.

Zilli proviene dal Monte Alma, dove nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra alla conquista della Promozione. Per lui 7 reti e un contributo determinante al raggiungimento dell’obiettivo. Centrocampista di gamba, dotato di un ottimo piede e capace di garantire qualità e quantità in mezzo al campo, Zilli è ora pronto alla nuova sfida e al confronto con una categoria superiore.

Un profilo interessante per il Bonorva, che aggiunge così un altro tassello al proprio organico in vista della nuova stagione.

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