Eccellenza
14 agosto 2026 alle 17:42
Usinese, ecco il colpo in attacco: ufficiale l'argentino Mateo PaulettoIl sudamericano classe 2004 sbarca in Sardegna dopo gli anni nei vivai di Lanús e Banfield. È la sua prima avventura in Europa
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L’Usinese accoglie Mateo Pauletto, attaccante argentino classe 2004. Arriva in Sardegna dopo un percorso calcistico maturato interamente in Argentina, dove ha avuto modo di vestire le maglie di Ca Lanús, Ca Banfield, Arsenal Fc, Ca Macachín, Lobos Athletic e Cd Rivera.
Un’esperienza importante per Pauleto, un ragazzo giovane, che porta con sé scuola calcistica argentina, entusiasmo e tanta voglia di dimostrare il proprio valore nella sua prima esperienza con l’Usinese.
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