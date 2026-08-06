Il mercato della Virtus Cagliari (Serie A2 Femminile) si apre con il botto. Il club biancoblù ha ufficializzato l'ingaggio di Silvia Ceccarelli, ala romana classe 1996 che nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia del San Salvatore Selargius, di cui è stata anche capitana.

Alta 176 centimetri, Ceccarelli è un'esterna capace di ricoprire sia il ruolo di guardia che quello di ala piccola. Dopo il debutto in A2 con Pomezia ad appena 15 anni, ha maturato esperienze con Acilia, Bull Basket Latina e Fe.ba Civitanova, arrivando anche a esordire in Serie A1 con la Dike Napoli. Nel 2019 il trasferimento in Sardegna, dove è rimasta per sei campionati consecutivi: con lei in campo, la formazione giallonera ha sempre disputato i playoff promozione.

Per la Virtus si tratta di un innesto di esperienza in un'estate che ha già visto la conferma in panchina di Fabrizio Staico (coadiuvato dall'esperienza di Roberto Fioretto) e l'addio di alcune protagoniste dell'ultima stagione, tra cui Monika Naczk, Barbara Zieniewska e Giulia Corda.

«Quando ho deciso di cambiare squadra ero convinta di voler rimanere a Cagliari», ha spiegato Ceccarelli, «la Virtus mi è sempre sembrata una società organizzata e ambiziosa, con un forte spirito di gruppo. Il nuovo campionato sarà molto competitivo e, con la nuova formula, ogni partita avrà un peso importante. Il mio obiettivo è inserirmi rapidamente nel nuovo sistema di gioco e mettere la mia esperienza a disposizione della squadra».

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