Il calendario della A2 propone alla Dinamo la sfida a Milano, ma non in casa dell'Olimpia, bensì dell'Urania, club fondato nel 1952 ma che soltanto nel 2019 è approdato in A2. Si giocherà il 27 settembre, mentre la domenica successiva, il 4 ottobre, il PalaSerradimigni accoglierà una "vecchia rivale" della seconda serie: Montecatini.

I primi match contro i club affrontati nei 16 anni di serie A sono programmati tutti in casa: alla 7^ giornata contro Caserta, alla 9^ contro Pesaro e alla 10^ contro Avellino. E ancora alla 15^ contro Brindisi e alla 19^ contro la Fortitudo Bologna.

La lunghissima stagione regolare, fatta di 38 partite viste le 20 formazioni, si chiuderà il 25 aprile sempre al PalaSerradimigni contro Vigevano. Soltanto la prima viene promossa direttamente in A. Dopo di che scatteranno i play-in per le squadre classificate dall'ottava alla tredicesima posizione, e in seguito i playoff che coinvolgeranno le due vincenti la fase e le squadre arrivate dalla seconda alla settima posizione.

© Riproduzione riservata