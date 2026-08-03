Europei Under 18, argento per l'Italia: Acunzo e Sorci si fermano in finale contro la SloveniaLa finale si è indirizzata fin dalle prime battute a favore degli sloveni, capaci di prendere un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto
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Si chiude con una medaglia d'argento l'Europeo Under 18 di Thomas Acunzo e Antonello Sorci. A Trento l'Italia si è arresa soltanto nell'ultimo atto alla Slovenia, che si è imposta con il punteggio di 88-71 conquistando il titolo continentale.
Tra i protagonisti del cammino azzurro c'era anche il lungo selargino Acunzo, capitano della Nazionale allenata da Marco Sodini, mentre nello staff tecnico figurava il turritano Antonello Sorci.
La finale si è indirizzata fin dalle prime battute a favore degli sloveni, capaci di prendere un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto. L'Italia ha provato a riaprire la partita in avvio di ripresa, risalendo fino al -4, ma la Slovenia ha risposto con un nuovo allungo trascinata soprattutto da Stjepanovic, Bojovic e Joksimovic, controllando poi il finale senza particolari difficoltà.
L'ultimo ad arrendersi tra gli azzurri è stato Cheickh Niang, miglior realizzatore dell'incontro con 27 punti. Acunzo ha chiuso invece con 7 punti e 5 rimbalzi in 26 minuti di impiego.