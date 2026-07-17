Il primo tassello del Sant'Orsola Sassari in vista della prossima stagione di Serie C Unica è una conferma. Il club sassarese ha ufficializzato il rinnovo del capitano Alessandro Aroni, che vestirà ancora la maglia neroarancio.

Ala classe 1999, cresciuto nel Basket '90 Sassari, Aroni è approdato al Sant'Orsola nel 2020 ed è diventato negli anni uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Luca Ruiu. Nell'ultimo campionato ha contribuito al raggiungimento delle semifinali playoff, distinguendosi per la capacità di incidere sulle due metà campo.

«Sono felice di poter essere ancora il capitano del Sant'Orsola», ha dichiarato, «nella scorsa stagione, nonostante le difficoltà e le numerose assenze, siamo riusciti ad arrivare a un passo dalla finale playoff. La crescita dei tanti giovani del gruppo è stata uno degli aspetti più belli dell'annata». Aroni guarda già al futuro: «L'obiettivo sarà quello di essere competitivi come lo scorso anno. Fin dal primo giorno cercherò di trasmettere ai nuovi arrivati lo spirito Sant'Orsola».

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