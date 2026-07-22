Ala-Diener è tornato nel suo PalaSerradimigni. Anche se in veste di coach per la TD 12 Elite Masterclass, camp riservato a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni. Qualche capello grigio, ma il suo sorriso è inalterato, la sua aura è intatta. Travis Diener ha confessato: «Sono emozionato e contento di tornare qui. Per gli amici, i tifosi, le persone che ho conosciuto».

Non è venuto solo l'ex play della Dinamo (dal 2011 al 2014) ma ha portato la sua squadra, la Chapman Academy Diener, dove giocano due delle tre figlie, Karina e Mila. E naturalmente sono arrivate anche la moglie Rosamaria («Mi sono commossa quando stavamo percorrendo le strade di Sassari») e il resto della famiglia.

Il camp durerà tre giorni, sino a venerdì, quando verrà anche disputata un'amichevole alle 18.30 contro le ragazze della Dinamo e alcune giocatrici di Mercede Alghero e Basket '90 Sassari. Amichevole che sarà replicata domenica mattina alle 10.30.

La prima edizione potrebbe fare da apripista a un appuntamento estivo annuale. Ma non è l'unico motivo che può riportare Travis Diener in Italia, il coach ammette: «Allenare in Italia? Per ora lo faccio negli Usa, ma sì, tornare per fare il coach è una possibilità».

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