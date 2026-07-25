Prosegue all'insegna della continuità la costruzione del Tavoni Basket Sant'Orsola in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club sassarese ha ufficializzato i rinnovi di Moustapha Gueye e Marco Camboni, altri due giovani cresciuti nel vivaio che continueranno a vestire la canotta arancionera.

Classe 2004, Gueye è una presenza consolidata nelle rotazioni della prima squadra. Ala-pivot cresciuto nel Basket '90, è arrivato al Sant'Orsola nel 2021 e nell'ultimo campionato ha viaggiato a 6,6 punti di media, raggiungendo la doppia cifra in sei occasioni e risultando prezioso anche nella corsa che ha portato al raggiungimento della semifinale playoff.

Ancora più giovane Camboni, classe 2007, che nella scorsa stagione ha esordito in Serie C dopo il percorso nel settore giovanile del Basket '90. Impiegato con continuità da coach Luca Ruiu, ha trovato spazio nelle rotazioni della prima squadra, mettendosi in evidenza anche nel campionato Under 19.

«Sono felice di continuare il mio percorso al Sant'Orsola», ha commentato Gueye. «L'obiettivo è crescere ancora e provare a fare meglio della scorsa stagione. Sono contento che gran parte del gruppo sia stata confermata e sono certo che anche il nuovo vice allenatore Luca Gandini saprà dare un contributo importante».

Sulla stessa linea Camboni, che ha sottolineato il valore della continuità tecnica: «Per me è una soddisfazione restare in un ambiente che considero casa. La conferma di coach Ruiu rappresenta uno stimolo in più e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione».

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