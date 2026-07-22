Il Comitato regionale della Fip ha ufficializzato l'elenco delle dodici squadre che prenderanno parte all'edizione 2026/27 del massimo torneo regionale.

A contendersi il titolo saranno i campioni in carica della Sef Torres, la Dinamo Academy, il Sant'Orsola Sassari, l'Aurea Sassari, l'Antonianum Quartu, l'Olimpia Cagliari, la Pallacanestro Nuoro, la Scuola Basket Carbonia, il Calasetta Basket e la Ferrini Quartu, ripescata dopo la retrocessione della scorsa primavera.

Completano l'organico le neopromosse Cus Cagliari e Cmb Porto Torres, con gli universitari che si affacciano per la prima volta alla categoria.

Restano ancora da definire la formula del campionato e la data d'inizio della stagione. Nelle prossime settimane la Fip Sardegna provvederà a ufficializzare il calendario e il regolamento del torneo.

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