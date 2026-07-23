Nuova avventura per Thomas Acunzo. L'ala/pivot originaria di Selargius, nell'ultima stagione in forza al Progetto Giovani Cantù, sarà il capitano della Nazionale italiana Under 18, che a partire da sabato sarà impegnata nell'Europeo di categoria in programma tra Rovereto e Trento.

Il debutto dell'Italbasket è fissato per venerdì alle 18 contro la Lettonia alla Bts Arena. Sabato 26, alla stessa ora, ci sarà il match contro la Spagna, mentre ventiquattro ore dopo la selezione del Ct Marco Sodini se la vedrà con l'Estonia. Dal 29 luglio il via alla seconda fase, che porterà fino alla finale del 2 agosto. Classe 2008, alto 206 centimetri, Acunzo è un habitué dell'Azzurro giovanile: lo scorso aprile ha preso parte anche al prestigioso Torneo di Mannheim, al termine del quale è stato premiato come miglior pivot.

Nato a Caserta, nella terra d'origine di papà Claudio, Acunzo è cresciuto nell'Isola e ha mosso i primi passi cestistici tra Sinnai, Olimpia, Esperia Cagliari e Basket 90 Sassari. «È una grandissima emozione avere la possibilità di rappresentare la propria Nazionale davanti al pubblico di casa», ha detto Acunzo nella conferenza stampa di presentazione dell'Europeo, «è un’occasione che capita davvero poche volte, forse una sola nella carriera. Vogliamo farci trovare pronti e mostrarci nella migliore versione possibile per essere competitivi, perché siamo un gruppo ambizioso e vogliamo puntare in alto. Ogni allenamento lo affrontiamo dando il massimo, consapevoli dell’importanza di questo Europeo. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile e dare tutto in ogni partita».

© Riproduzione riservata