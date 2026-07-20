Due mesi e mezzo fa l'annuncio dell'addio al basket perché il fisico è stato provato dalla lotta alla leucemia mieloide acuta. Oggi l'annuncio che resta nel basket, ma come tecnico. Achille Polonara ha ricevuto la qualifica di allenatore nazionale e farà da assistente al coach Gennaro di Carlo per l'Halley Campania Avellino Basket.

La formazione irpina gioca in A2 e quindi Polonara tornerà al palaSerradimigni, ma da avversario-amico, perché comunque il club e i tifosi sassaresi lo considerano uno di casa.

Polonara ha dichiarato: "Non vedo l'ora di iniziare, la squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l'organico. Personalmente sono davvero molto carico e felice di poter iniziare questa nuova esperienza e di collaborare con coach Di Carlo e gli altri tecnici dello staff".

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