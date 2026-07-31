Per la prima volta dalla sua nascita, il City of Cagliari International Basketball Tournament si disputerà senza la Dinamo Sassari. La sedicesima edizione della manifestazione, in programma il 12 e 13 settembre al PalaPirastu, segnerà infatti la fine della presenza ininterrotta del Banco di Sardegna, protagonista di tutte le precedenti quindici edizioni.

Il torneo manterrà comunque un respiro internazionale, proponendo quattro formazioni impegnate ai massimi livelli del basket europeo. A contendersi il trofeo saranno il Bayern Monaco, vicecampione di Germania, l'Asvel Villeurbanne, il club francese guidato da Tony Parker, l'Hapoel Tel Aviv di Dimitris Itoudis e la Maxima Roma, nuova realtà della Serie A pronta al debutto anche in Eurocup.

Per Bayern e Asvel si tratterà della terza partecipazione al City of Cagliari, mentre Hapoel Tel Aviv e Maxima Roma faranno il loro esordio sul parquet del PalaPirastu.

Nei prossimi giorni gli organizzatori renderanno noti il calendario, gli accoppiamenti e gli orari delle gare di un'edizione che permette al Capoluogo di ospitare ancora una volta il grande basket internazionale.

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