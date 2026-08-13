La fascia di capitano va come previsto al veterano Jeff Brooks. Veterano in tutti i sensi, sia perché con 37 anni è il giocatore meno giovane della Dinamo, sia perché è quello tra i "rientri" che ha indossato la maglia biancoblù prima di tutti, nella stagione 2024/25, quella del triplete Supercoppa-Coppa Italia-scudetto.

A fargli da vice sarà Michele Vitali, che nel 2019 ha vinto col Banco di Sardegna la Supercoppa Italiana.

Intanto la squadra si allena al PalaSerradimigni, anche se è solo da lunedì che il programma sarà regolare.

Tutti gli allenamenti saranno a porte aperte in modo che i tifosi possano iniziare a prendere contatto con i giocatori di un organico completamente rinnovato in vista di un campionato di A2 che sarà una novità dopo 16 anni nella massima serie.

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