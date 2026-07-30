Continua il percorso dell'Italia agli Europei Under 18 di basket. Gli azzurri sono tra le migliori quattro del continente dopo il netto successo per 76-59 sulla Turchia nei quarti di finale disputati alla Bts Arena di Trento.

Tra i protagonisti del cammino azzurro c'è anche Thomas Acunzo. Il lungo originario di Selargius, capitano della nazionale guidata da Marco Sodini, ha chiuso la gara con 6 punti in 19 minuti di impiego, contribuendo a un successo maturato già nelle battute iniziali dell'incontro.

L'Italia ha infatti indirizzato la sfida con un primo quarto praticamente perfetto, concluso sul 27-8, accumulando un margine che i turchi non sono più riusciti a ricucire. Il miglior realizzatore degli azzurri è stato Cheickh Niang con 16 punti, seguito da Edoardo Di Meo a quota 10.

Dopo la giornata di riposo, Acunzo e compagni torneranno in campo sabato per giocarsi un posto in finale contro la vincente dell'ultimo quarto tra Francia e Germania.

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