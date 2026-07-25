Si è chiuso a Capoterra il circuito regionale Fip Sardegna di basket 3 contro 3. In piazza Liori è andata in scena la cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici dell'edizione 2026, al termine di un'estate che ha visto decine di formazioni sfidarsi nelle tappe organizzate in tutta l'Isola.

La manifestazione ha assegnato i titoli regionali nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili sia femminili. Le squadre vincitrici rappresenteranno ora la Sardegna alle finali nazionali in programma a Riccione.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Comitato regionale Fip Sardegna, Tore Serra, e l'assessore allo Sport del Comune di Capoterra, Giovanni Montis. Nel corso della serata è stato rivolto un ringraziamento anche a Luca Manca e allo staff organizzativo per il lavoro svolto durante l'intero circuito estivo.

Tra i campioni regionali figurano Ciaf Gpt (Under 18 maschile), Sumenzu Team (Under 16 maschile), Pick and Drollo (Under 14 maschile), Amike Spritz (Under 18 femminile), Uncrownd Queens (Under 16 femminile) e Zero Idee (Under 14 femminile), che nelle prossime settimane proveranno a mettersi in evidenza anche sul palcoscenico nazionale.

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