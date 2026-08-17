Due serate per chiudere in grande stile una nuova stagione di incontri, parole e attualità. È affidato a due protagonisti molto diversi, ma accomunati dalla capacità di raccontare e interpretare il nostro tempo, il gran finale di “Autori in Costa”, la rassegna culturale promossa dal patron di Orlean Giampiero Fiorani con la direzione artistica di Fulvio Giuliani.

Questa sera, 17 agosto, alle ore 19.30, sul palco dell’Hotel delle Rose di Porto Cervo, sarà protagonista Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico e voce tra le più riconoscibili e controverse del dibattito pubblico italiano. Cruciani presenterà il suo nuovo libro, “Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z”, un viaggio personale attraverso le parole, le idee e i temi che alimentano il dibattito contemporaneo: dal politicamente corretto al linguaggio, dalla libertà di espressione alle contraddizioni della società e dei media. Un libro che, nello stile dell’autore, affronta senza filtri e senza timore di provocare le questioni più divisive dell’attualità.

A dialogare con Cruciani sarà lo stesso Giuliani, giornalista e opinionista televisivo tra i più apprezzati, moderatore fisso che ha accompagnato gli appuntamenti della rassegna, dando vita a conversazioni capaci di andare oltre la semplice presentazione editoriale per affrontare i grandi temi della contemporaneità.

Domani, sempre alle ore 19.30, sarà invece la volta di Maurizio De Giovanni, uno degli scrittori italiani più amati, autore di alcune delle saghe narrative di maggior successo degli ultimi anni. Al centro dell’incontro ci sarà il suo nuovo romanzo, Figli per i Bastardi di Pizzofalcone, tredicesimo capitolo della fortunata serie dedicata alla squadra di investigatori napoletani.

Un nuovo appuntamento con la narrativa, ma anche con Napoli, i suoi personaggi, le sue contraddizioni e soprattutto con le relazioni umane che da sempre costituiscono il cuore della scrittura di De Giovanni.

Due serate conclusive che rappresentano perfettamente lo spirito di “Autori in Costa”: mettere intorno allo stesso tavolo protagonisti della cultura, del giornalismo e della narrativa per offrire al pubblico occasioni di confronto, approfondimento e riflessione.

La rassegna conferma così la propria vocazione a trasformare la Costa Smeralda in un luogo di incontro e di dialogo sui grandi temi dell’Italia contemporanea: a conferma di questa volontà, il grande successo di pubblico che ha affollato tutti gli appuntamenti.

L’entusiasmo della variegata platea, composta da residenti e tantissimi turisti, ha regalato ad ogni protagonista un entusiastico sold out e lunghe code di fan per i firmacopie finali.

L.P.

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