Maurizio Pedrazzini non ha alcuna intenzione di fermarsi. La Ferrini Quartu ha confermato anche per la prossima stagione di Serie C l'inossidabile giocatore classe 1970, pronto ad aggiungere un'altra pagina a una carriera difficilmente replicabile. Nel corso del campionato, infatti, festeggerà sul parquet il suo 57esimo compleanno.

Alla Ferrini dal 2017, Pedrazzini ha attraversato quasi quattro decenni di pallacanestro senior collezionando oltre 1.100 presenze tra Serie B1, B2 e Serie C e realizzando più di 13mila punti. Numeri che lo collocano all'ottavo posto tra i migliori marcatori di sempre dei campionati italiani.

La sua conferma rappresenta inoltre un prezioso elemento di continuità per il nuovo corso affidato a Nicola Elia. Pedrazzini e il nuovo tecnico hanno condiviso in passato anche il parquet con la maglia della Ferrini e si ritroveranno ora rispettivamente nei ruoli di giocatore e allenatore nel prossimo campionato di Serie C.

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